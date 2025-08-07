СМИ: Индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии приостановили закупки российской нефти на фоне усилившегося давления со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в ближайшем закупочном цикле Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. не планируют объявлять тендеры на покупку российской нефти. Компании ждут официальных рекомендаций от правительства.

Трамп ввел против Индии дополнительную пошлину в 25 процентов

В качестве альтернативы Indian Oil уже приобрела 5 миллионов баррелей у США, Бразилии и Ливии. Хотя прямого запрета со стороны Нью-Дели не было, ранее власти рекомендовали подготовить планы на случай возможной остановки импорта из России.

Россия стала основным поставщиком нефти в Индию после начала конфликта в Украине: по итогам 2023 года на российские сорта приходилось более трети импорта. Однако новые санкционные меры США, в том числе вторичные ограничения, усилили давление на покупателей, передает «Радиоточка НСН».

