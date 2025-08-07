СМИ: Индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии приостановили закупки российской нефти на фоне усилившегося давления со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в ближайшем закупочном цикле Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. не планируют объявлять тендеры на покупку российской нефти. Компании ждут официальных рекомендаций от правительства.