Механик рассказал, как езда без масла разрушает двигатель

Низкое давление масла в силовом агрегате критически опасно и может привести к полному разрушению двигателя, а в отдельных случаях — к его возгоранию. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

По его словам, при загорании на панели приборов индикатора низкого давления масла движение автомобиля запрещено.