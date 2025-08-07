Механик рассказал, как езда без масла разрушает двигатель
Низкое давление масла в силовом агрегате критически опасно и может привести к полному разрушению двигателя, а в отдельных случаях — к его возгоранию. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
По его словам, при загорании на панели приборов индикатора низкого давления масла движение автомобиля запрещено.
Без смазки двигатель быстро выходит из строя: в первую очередь страдают вкладыши и коленвал, а затем — все остальные узлы, зависящие от масляной системы.
Если же сработал датчик уровня масла с сообщением о нехватке 1 литра, то движение на короткое расстояние допустимо — но только для долива в ближайшем сервисе или магазине, передает «Радиоточка НСН».
