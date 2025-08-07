СМИ: Максим Галкин получил травму при ДТП в Юрмале во время велопрогулки

Российский юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) попал в ДТП в Латвии во время велосипедной прогулки в Юрмале. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, авария произошла на одной из улиц курорта — Видус-проспекте, где в артиста врезался легковой автомобиль, предположительно старый Volkswagen. За рулем находилась женщина.