«От трех тысяч рублей»: Отдых в российских санаториях подорожал на четверть

Цены на отдых в российских санаториях выросли за год на 26%, при этом есть и бюджетные варианты для взрослых и детей, сообщил в интервью НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее сообщили, что стоимость летнего отдыха в детских лагерях России выросла в этом году в среднем на 12%.