«Кому ты будешь нужен?» Россиянам объяснили минусы отпуска на целый год

«Россияне достаточно умные люди, и они понимают, что такой неоплачиваемый отпуск - а у нас это так, в отличие от Европы, где выплачивается неполная зарплата - это достаточно рискованная штука. Во-первых, у тебя должны быть средства этот год жить, во-вторых, ты вернешься в совершенно изменившуюся компанию. Сохранение своего рабочего места совершенно не означает, что по факту ты там будешь нужен. Если спросить любого работника, ему покажется, что за это время ничего не изменилось. Но если просто замерить, что было год назад и сейчас, можно заметить, как изменился функционал, люди вокруг, цели. Реорганизуются отделы. Ты возвращаешься и чаще всего оказываешься ненужным», - заявила Владимирская.

По ее мнению это невыгодно не только работникам, но и самим работодателям.

«Компании нечасто это практикуют. Получается, ты отпускаешь человека на год, но в этом случае кто-то должен делать его работу. В результате у тебя появляется временное рабочее место. А так как чаще всего в таких случаях речь идет о найме высококвалифицированного специалиста, то на такие «декретные» ставки - это стандартная декретная история, привычная для России - мало кто идет. Ну, кто придет в компанию гарантированно только на год?» - задается вопросом специалист.

Она пояснила, что при таком отпуске начисляется трудовой стаж, но возможная прибавка к пенсии не является стимулом для таких работников.

«Если бы такой отпуск был оплачиваемый, было бы понятно, зачем это нужно. Но отпуск, чтобы держалась твоя трудовая книжка, для пенсионного стажа? Сейчас у «белых воротничков» (а саббатикал - это история про «белых воротничков») есть большое недоверие к системе официальных пенсий. Они считают, что на них не прожить», - пояснила Владимирская.

Руководитель «Лаборатории карьеры» рассказала, что знает в России всего о пяти таких случаях. Причем, несмотря на разные причины, результат во всех случаях был одним и тем же.

«Первая причина: человек пробует свое дело, свой бизнес и таким образом оставляет себе запасную дверь, чтобы вернуться. Вторая: когда человек уезжал в командировку в другую страну без возможности работать удаленно. Третья причина: бывает так, что человек очень устал. Но ни в одном из известных мне случаев люди не вернулись потом в ту компанию, на ту позицию, где они работали», - рассказала Владимирская.