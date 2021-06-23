Назван способ уйти в отпуск на год

По ее словам, в российском законодательстве не определены критерии уважительной причины, которые работодатель устанавливает сам.

При этом отпуск до года без сохранения содержания может быть представлен для государственных и муниципальных служащих, а для остальных работников продолжительность отпуска определяется работодателем.

Эксперт напомнила, что за отпуск за свой счет работник не только не получает зарплату, но у него не накапливается время очередного отпуска.

Ранее опрос россиян показал, что почти четверть туристов (24%) отправляются в отпуск ради публикации фотографий в соцсетях. Исследование было проведено авиакомпанией S7 Airlines.

