Назван способ уйти в отпуск на год

Работник в России может получить отпуск без сохранения содержания на год по уважительной причине, что предусмотрено статьей 128 Трудового кодекса РФ, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

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По ее словам, в российском законодательстве не определены критерии уважительной причины, которые работодатель устанавливает сам.

При этом отпуск до года без сохранения содержания может быть представлен для государственных и муниципальных служащих, а для остальных работников продолжительность отпуска определяется работодателем.

Эксперт напомнила, что за отпуск за свой счет работник не только не получает зарплату, но у него не накапливается время очередного отпуска.

Ранее опрос россиян показал, что почти четверть туристов (24%) отправляются в отпуск ради публикации фотографий в соцсетях. Исследование было проведено авиакомпанией S7 Airlines.

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ФОТО: Flickr.com // Laura Hoffman
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