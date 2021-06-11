Четверть россиян назвали целью отпуска фото для социальных сетей

Опрос россиян показал, что почти четверть туристов (24%) отправляются в отпуск ради публикации фотографий в соцсетях. Исследование было проведено авиакомпанией S7 Airlines, сообщают «Известия».

Отмечается также, что фотографий из отпуска россиян хватает ненадолго, потому что 42% опрошенных признались, что выкладывают снимки почти сразу или в течение недели после возвращения домой.

Респондентов спросили и о том, какие именно фотографии они предпочитают делать в отпуске. Самыми популярными признаны фото на фоне достопримечательностей, за них проголосовали 72% граждан. Также 48% подтвердили, что будут фотографироваться в море и на пляже, а 40% предпочитают снимать местные блюда. Так, 36% респондентов отправляются в отпуск именно для знакомства с новой кухней.

«Форточка приоткрылась». Названы страны, куда россияне смогут отправиться летом

При этом, 15% респондентов привлекают фразы, вытоптанные на песке, а еще 17% не уезжают домой без фото своего загара. Его признали целью своей поездки 36% опрошенных россиян, 18% респондентов назвали целью своих путешествий новые знакомства.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле. По последним данным Минздрава Турции, курортная провинция Анталья достигла показателя 32,2 случаев коронавируса на 100 тысяч населения за 14 дней, что более чем удовлетворяет критериям российского Оперштаба по открытию направлений, - отмечает Ассоциация туроператоров России

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СоцсетиОтпускФотографии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры