Четверть россиян назвали целью отпуска фото для социальных сетей

Опрос россиян показал, что почти четверть туристов (24%) отправляются в отпуск ради публикации фотографий в соцсетях. Исследование было проведено авиакомпанией S7 Airlines, сообщают «Известия».

Отмечается также, что фотографий из отпуска россиян хватает ненадолго, потому что 42% опрошенных признались, что выкладывают снимки почти сразу или в течение недели после возвращения домой.

Респондентов спросили и о том, какие именно фотографии они предпочитают делать в отпуске. Самыми популярными признаны фото на фоне достопримечательностей, за них проголосовали 72% граждан. Также 48% подтвердили, что будут фотографироваться в море и на пляже, а 40% предпочитают снимать местные блюда. Так, 36% респондентов отправляются в отпуск именно для знакомства с новой кухней.