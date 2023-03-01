«Не идите на поводу»: Киберсыщик рассказал о методах работы интернет-вымогателей
Компромат на бизнесмена или частное лицо уже давно превратился самостоятельный бизнес, считает генеральный директор разведывательного агентства «Р-техно» Роман Ромачев.
Шантаж бизнесменов, политиков и медийных личностей с помощью компромата с каждым годом становится все популярнее, и сегодня фактически разросся до бизнес-масштабов, рассказал в беседе с НСН генеральный директор разведывательного агентства «Р-техно» Роман Ромачев.
Ранее Генпрокуратура вынесла обвинительное заключение по делу о вымогательстве телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко. Три администратора телеграм-каналов Проект Сканер» и «Riddle» требовали у пары 470 тысяч рублей за удаление негативных статей, негативно освещающих их личную жизнь.
«Я наблюдаю подобное с 2004 года. Чуть ли не каждый год редакторы интернет-изданий попадались под эту «шумиху», хоть в те времена не было ни телеграм-каналов, ни соцсетей. Они предлагали тем, о ком публиковали «негативные статьи», удалять их за деньги. С развитием технологий это стало достаточно частым явлением», - сказал Ромачев.
Он отмечает, что компромат уже превратился в отдельный бизнес и занял свою нишу в киберпространстве. И попавшимся «в лапы» шантажистов ни при каких обстоятельствах не следует идти на поводу у этих людей.
«К сожалению, если мы говорим именно о компромате, то это отдельный бизнес. Сначала выкладывают «чернуху» на человека, а потом за деньги просят его удалить. Очень много сейчас в интернете так называемых сайтов-отзовиков, где вы можете указать и организацию, и частное лицо с именем, фамилией и отчеством, и написать кучу негативных отзывов. А потом эти сайты будут требовать деньги за то, чтобы эту информацию скрыли. На сегодняшний день таких сайтов порядка двух тысяч. Это огромные сети, которые работают по принципу: если одного из бизнесменов удалось «подоить» на деньги, то другие сайты будут размещать тот же компромат, и будут требовать от него денег. Это сетевая структура. Ни в коем случае не стоит идти на поводу у таких людей, потому что если вы один раз заплатили кому-то, значит, вас будут «доить», - сказал он.
При этом Ромачев считает, что поймать вымогателя непросто. Осторожный вымогатель сравним по степени анонимности сравним с классическим хакером.
«В данном случае повезло, что нашли виновника, но в большинстве случае, если это грамотная «сетка», которая занимается компроматом, и люди в ней продвинуты в плане информационной безопасности, то тут как с хакерами – без международного сотрудничества такую проблему не решить», - заключил собеседник.
Ранее сообщалось о том, что мошенники в России начали активно создавать фишинговые ресурсы, выдавая их под сервисы продажи аккаунта ChatGPT. Злоумышленники предлагают приобрести аккаунт за небольшие деньги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Против Толоконниковой возбудили дело об скорблении чувств верующих
- В Турции прогнозируют успешный турсезон после землетрясений
- «Волонтеры Победы» наберут 200 тыс добровольцев к 9 мая
- Министр обороны Франции подтвердил переговоры с Киевом об обучении летчиков ВСУ
- Установлен новый исторический минимум безработицы в России
- Мелони: Европе грозит новая волна миграции
- Пранкеры Вован и Лексус выбили признание у экс-главы МИД Британии
- Пригожин заявил о напрасной истерике Вучича из-за сербов в ЧВК «Вагнер»
- Росстат впервые в 2023 году зафиксировал снижение цен в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru