«Не идите на поводу»: Киберсыщик рассказал о методах работы интернет-вымогателей

Ранее Генпрокуратура вынесла обвинительное заключение по делу о вымогательстве телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко. Три администратора телеграм-каналов Проект Сканер» и «Riddle» требовали у пары 470 тысяч рублей за удаление негативных статей, негативно освещающих их личную жизнь.



«Я наблюдаю подобное с 2004 года. Чуть ли не каждый год редакторы интернет-изданий попадались под эту «шумиху», хоть в те времена не было ни телеграм-каналов, ни соцсетей. Они предлагали тем, о ком публиковали «негативные статьи», удалять их за деньги. С развитием технологий это стало достаточно частым явлением», - сказал Ромачев.

Он отмечает, что компромат уже превратился в отдельный бизнес и занял свою нишу в киберпространстве. И попавшимся «в лапы» шантажистов ни при каких обстоятельствах не следует идти на поводу у этих людей.

«К сожалению, если мы говорим именно о компромате, то это отдельный бизнес. Сначала выкладывают «чернуху» на человека, а потом за деньги просят его удалить. Очень много сейчас в интернете так называемых сайтов-отзовиков, где вы можете указать и организацию, и частное лицо с именем, фамилией и отчеством, и написать кучу негативных отзывов. А потом эти сайты будут требовать деньги за то, чтобы эту информацию скрыли. На сегодняшний день таких сайтов порядка двух тысяч. Это огромные сети, которые работают по принципу: если одного из бизнесменов удалось «подоить» на деньги, то другие сайты будут размещать тот же компромат, и будут требовать от него денег. Это сетевая структура. Ни в коем случае не стоит идти на поводу у таких людей, потому что если вы один раз заплатили кому-то, значит, вас будут «доить», - сказал он.

При этом Ромачев считает, что поймать вымогателя непросто. Осторожный вымогатель сравним по степени анонимности сравним с классическим хакером.

«В данном случае повезло, что нашли виновника, но в большинстве случае, если это грамотная «сетка», которая занимается компроматом, и люди в ней продвинуты в плане информационной безопасности, то тут как с хакерами – без международного сотрудничества такую проблему не решить», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что мошенники в России начали активно создавать фишинговые ресурсы, выдавая их под сервисы продажи аккаунта ChatGPT. Злоумышленники предлагают приобрести аккаунт за небольшие деньги.

