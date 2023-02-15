Мошенники стали создавать фишинговые сайты по продаже ChatGPT
Мошенники в России начали активно создавать фишинговые ресурсы, выдавая их под сервисы продажи аккаунта ChatGPT. Об этом рассказала руководитель группы анализа цифровых угроз компании по кибербезопасности «РТК-Солар» Диана Селехина. Злоумышленники предлагают приобрести аккаунт ChatGPT за небольшие деньги.
В компании заявили, что в последние дни фиксируют массовое появление фейковых сайтов по продаже аккаунтов. Покупатель не только может лишиться денег, но и рискует утечкой конфиденциальной информации.
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT разработан компанией OpenAI, одним из основателей которой является бизнесмен Илон Маск. В ноябре прошлого года первый миллион пользователей он набрал менее чем за неделю после запуска. Его имитация человеческого разговора вызвала предположения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей.
Развитие методов искусственного интеллекта заставит пересмотреть многие традиционные представления о том, что такое истинное творчество, а что – нет, заявил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН. Так он прокомментировал на новость о том, что студент РГГУ Александр Жданов защитил диплом, написанный ChatGPT. Нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%.
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