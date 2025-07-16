«Все помнят их образ»: Бородин объяснил, почему «Тату» не место в Крыму
Группа «Тату» дискредитировала себя, связав с нетрадиционными ценностями, сказал в эфире НСН Виталий Бородин, однако похвалил артисток за решение выступить под Ялтой, несмотря на угрозу санкций.
Участницы группы «Тату» показывают свою смелость, решив выступить в Крыму, однако в находящийся под обстрелами регион не стоит пускать «непонятные» группы, заявил в интервью НСН глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Депутат Госдумы Нина Останина ранее призвала отменить концерт воссоединившейся группы «Тату», который должен состояться 19 июля на курорте Мрия в Крыму. Бородин согласился с Останиной.
«Возможно, они едут в Крым из чувства патриотизма и любви к Родине, но интернет все помнит, и тот образ нетрадиционных ценностей, который сделали себе «Тату», в голове у людей остался. Может быть, они пересмотрели свое отношения, но осадочек остался, их воспринимают, как группу "Тату", а не как какую-то новую группу. Я поддерживал Останину и считаю, что сегодня не надо давать возможность, чтобы в этот регион приезжали группы с непонятным обликом и историей. Это территория, где практически идет СВО, туда постоянно что-то прилетает. Понятие народное порицание никто не отменял. Я думаю, что Останина прислушалась к мнению народа, к обращениям от тех, кто не хочет видит в Крыму группу "Тату", которая ранее дискредитировала себя по всем фронтам», - отметил Бородин.
При этом он похвалил участниц группы «Тату» за то, что они не боятся попасть под санкции.
«Надо отдать должное группе "Тату", что они едут в Крым в непростое время, могут попасть под санкции, как и артисты, заезжающие на территорию ДНР, ЛНР и Херсонской области. Не все артисты на такое готовы. Стаса Михайлова мы в Крыму не видим, хотя он и бьет себя в грудь, что патриот, или Сергея Лазарева. Я думаю, что девчонки набрались смелости и, решив поехать туда, для себя приняли какое-то решение. Это тоже надо взвесить. Если они все-таки выступят в Крыму, посмотрим, как народ отреагирует. Самое главное, чтобы они как Полина Гагарина получили 23 миллиона рублей за четыре песни», - заключил собеседник НСН.
Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник ранее говорил «Радиоточке НСН», что повзрослевшим Юле Волковой и Лене Катиной нужны новые песни и стиль, а исполнение ими песни «Я сошла с ума» сегодня будет выглядеть несерьезным.
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