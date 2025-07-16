Участницы группы «Тату» показывают свою смелость, решив выступить в Крыму, однако в находящийся под обстрелами регион не стоит пускать «непонятные» группы, заявил в интервью НСН глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее призвала отменить концерт воссоединившейся группы «Тату», который должен состояться 19 июля на курорте Мрия в Крыму. Бородин согласился с Останиной.