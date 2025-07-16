В России усомнились в готовности регионов принять переселенцев из Москвы
Проект по переселению 2–3 млн человек из Московской агломерации в города Центральной России может столкнуться с инфраструктурными ограничениями на местах. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, комментируя заявление научного руководителя ЦНИИП Минстроя РФ Александра Кривова о перспективах развития исторических центров вокруг столицы.
По его словам, идея декомпрессии мегаполиса в целом не лишена логики — в ряде стран Европы и США действительно наблюдается тренд на миграцию из крупнейших городов в малые населенные пункты. Это объясняется ростом стоимости аренды, переходом бизнеса на удалённый формат работы и переносом офисов в более доступные по цене регионы. Однако, как отметил Сырцов, такие города, как правило, не уступают мегаполисам по качеству услуг и инфраструктуре, а также имеют лучшие экологические показатели.
В российском контексте, подчеркнул эксперт, разрыв между Москвой и потенциальными пунктами переселения значительно глубже. Города-спутники, включая Тверь, Ярославль, Владимир, Рязань и другие, слабо развиты в части жилищного строительства и не готовы принять массовый приток населения.
В частности, в них ощущается нехватка медицинского персонала, ограничен выбор образовательных и бытовых сервисов, а новостройки редко достигают уровня московских проектов. Помимо этого, федеральные застройщики в этих регионах почти не представлены, что снижает качество и объем нового жилья, передает «Радиоточка НСН».
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