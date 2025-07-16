В России усомнились в готовности регионов принять переселенцев из Москвы

Проект по переселению 2–3 млн человек из Московской агломерации в города Центральной России может столкнуться с инфраструктурными ограничениями на местах. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, комментируя заявление научного руководителя ЦНИИП Минстроя РФ Александра Кривова о перспективах развития исторических центров вокруг столицы.

По его словам, идея декомпрессии мегаполиса в целом не лишена логики — в ряде стран Европы и США действительно наблюдается тренд на миграцию из крупнейших городов в малые населенные пункты. Это объясняется ростом стоимости аренды, переходом бизнеса на удалённый формат работы и переносом офисов в более доступные по цене регионы. Однако, как отметил Сырцов, такие города, как правило, не уступают мегаполисам по качеству услуг и инфраструктуре, а также имеют лучшие экологические показатели.