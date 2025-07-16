Экс-министр культуры Эстонии раскритиковал снос памятников советским солдатам

Бывший министр культуры Эстонии Яак Аллик подверг критике демонтаж памятников, посвященных участникам Великой Отечественной войны, и перенос захоронений советских солдат, проводимые в стране в последние годы. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании ERR.

По мнению Аллика, происходящая переоценка роли Второй мировой войны воспринимается русскоязычным населением Эстонии как попытка обесценить вклад их предков, сражавшихся против нацизма. Он напомнил, что под многими памятниками, попавшими под снос, похоронены украинцы, эстонцы и русские, которые воевали бок о бок и, по его словам, не были виновны в последующих исторических конфликтах.