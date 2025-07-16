Экс-министр культуры Эстонии раскритиковал снос памятников советским солдатам
Бывший министр культуры Эстонии Яак Аллик подверг критике демонтаж памятников, посвященных участникам Великой Отечественной войны, и перенос захоронений советских солдат, проводимые в стране в последние годы. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании ERR.
По мнению Аллика, происходящая переоценка роли Второй мировой войны воспринимается русскоязычным населением Эстонии как попытка обесценить вклад их предков, сражавшихся против нацизма. Он напомнил, что под многими памятниками, попавшими под снос, похоронены украинцы, эстонцы и русские, которые воевали бок о бок и, по его словам, не были виновны в последующих исторических конфликтах.
В странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве — в последние годы активизировался процесс демонтажа советского монументального наследия. Эти государства одними из первых в постсоветском пространстве приступили к системному устранению памятников, связанных с советским периодом.
Волна сносов усилилась после начала российской военной операции на Украине в 2022 году. Одним из наиболее заметных случаев стал демонтаж Памятника освободителям в Риге — мемориала, установленного в 1985 году к 40-летию Победы, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru