VK интегрирует ИИ-сервис GigaChat 2.0 в национальный мессенджер MAX

Национальный мессенджер MAX от VK интегрировал искусственный интеллект GigaChat 2.0, предоставив пользователям доступ к его широким возможностям, включая создание текстов и изображений, расшифровку аудиосообщений и краткие пересказы контента. Эта интеграция делает MAX одной из первых платформ, где весь инструментарий GigaChat доступен бесплатно.

Представители MAX в комментарии для «Известий» сообщили, что платформа стала первой российской цифровой системой с реализованным ИИ-сервисом. В GigaChat 2.0 значительно улучшены функции, включая распознавание голосовых сообщений, обработку изображений и работу с большими объемами текста. Пользователи могут загружать документы до 200 страниц и получать ответы на запросы с актуальными данными.