VK интегрирует ИИ-сервис GigaChat 2.0 в национальный мессенджер MAX

Национальный мессенджер MAX от VK интегрировал искусственный интеллект GigaChat 2.0, предоставив пользователям доступ к его широким возможностям, включая создание текстов и изображений, расшифровку аудиосообщений и краткие пересказы контента. Эта интеграция делает MAX одной из первых платформ, где весь инструментарий GigaChat доступен бесплатно.

Представители MAX в комментарии для «Известий» сообщили, что платформа стала первой российской цифровой системой с реализованным ИИ-сервисом. В GigaChat 2.0 значительно улучшены функции, включая распознавание голосовых сообщений, обработку изображений и работу с большими объемами текста. Пользователи могут загружать документы до 200 страниц и получать ответы на запросы с актуальными данными.

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Глава отдела исследований ИИ в Университете 2035 Ярослав Селиверстов в беседе с изданием отметил, что MAX служит не только мессенджером, но и тестовой платформой для российской цифровой экосистемы, предлагая удобный интерфейс и дополнительные функции, такие как интеграция с «Госуслугами».

GigaChat 2.0 включает версии для бизнеса: GigaChat 2 Pro и GigaChat 2 MAX. В новой версии расширены возможности работы с несколькими файлами в одном диалоге и обработки данных в реальном времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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