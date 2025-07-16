Россиянам рассказали, для чего введут регистрацию домашних животных

Учет домашних питомцев нужен, чтобы хозяева животных стали более ответственными, заявила НСН Марианна Онуфриенко.

Основная задача инициативы по учету домашних животных – повышение уровня ответственности их владельцев, заявила в разговоре с НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

В России введут учет домашних питомцев: правительство поручило министерствам подготовить законопроект к маю 2026 года, передает ТАСС. Законопроект введет регламент учета и маркирования домашних животных. Информация о питомцах будет подгружаться в систему ФГИС ВетИС, Россельхознадзора и позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев. Сейчас документ проходит внутриведомственное согласование, сообщили в Минприроды.

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Онуфриенко отметила, что проблема бездомных животных стоит сейчас довольно остро.

«Учет домашних питомцев — это основа для системного подхода к формированию здоровой и безопасной городской среды. Ключевая задача инициативы – повышение уровня ответственности владельцев домашних животных. Проблематика бездомности сегодня стоит довольно остро, и именно в этом направлении будет работать регистрация питомцев, облегчая поиск потерявшихся собак и кошек и помогая отслеживать ситуации, когда владелец оставляет животное на улице», - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что по статистике, каждый четвертый владелец когда-либо отказывался от своего питомца.

«По данным Всероссийской переписи бездомных животных, примерно каждый четвертый владелец когда-либо отказывался от своего питомца, а 5-8% намерены сделать это в течение года. При этом в значительной доле случаев собака или кошка попадает не в приют или в добрые руки, а на улицу», - добавила Онуфриенко.

Ранее стало известно, что в Подмосковье введут штрафы за отсутствие регистрации собак, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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