Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об иноагентах

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей, возложенных на физических лиц, признанных иностранными агентами. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Согласно опубликованным данным, суд удовлетворил ходатайство следствия о применении в отношении Лазаревой меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное преследование ведется по ч. 2 ст. 330.1 УК, которая предусматривает ответственность за уклонение от обязанностей, установленных законодательством о контроле за деятельностью лиц, признанных иностранными агентами.