Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об иноагентах
Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей, возложенных на физических лиц, признанных иностранными агентами. Информация об этом содержится в картотеке суда.
Согласно опубликованным данным, суд удовлетворил ходатайство следствия о применении в отношении Лазаревой меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное преследование ведется по ч. 2 ст. 330.1 УК, которая предусматривает ответственность за уклонение от обязанностей, установленных законодательством о контроле за деятельностью лиц, признанных иностранными агентами.
Поводом для обвинений стали ее высказывания в августе 2023 года, в которых она допустила возможность ударов беспилотников по российским городам. Лазарева заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей может грозить до семи лет лишения свободы
В начале июня стало известно, что Лазарева не погасила задолженность по судебным штрафам на сумму около 43 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru