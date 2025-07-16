Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински не признал вину
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински — сына председателя свердловской национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», проходящего обвиняемым по делу о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе заседания Шыхлински заявил, что не признает своей вины. При этом он выразил сожаление в связи с произошедшим, отметив, что не видел оперативника, фигурирующего в материалах дела.
Слушание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия. Представитель правоохранительных органов сослался на необходимость защиты персональных данных потерпевшего и недопустимость разглашения материалов уголовного дела.
По данным судебной инстанции, Шыхлински предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru