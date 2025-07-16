Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински не признал вину

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 14 сентября Мутвалы Шыхлински — сына председателя свердловской национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», проходящего обвиняемым по делу о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания Шыхлински заявил, что не признает своей вины. При этом он выразил сожаление в связи с произошедшим, отметив, что не видел оперативника, фигурирующего в материалах дела.