Озвучивавший «Поттера» актер усомнился в успехе сериала о Гарри Поттере от HBO

Актер Александр Клюквин выразил сомнение в том, что готовящийся сериал по книгам Джоан Роулинг сможет повторить успех оригинальной киносаги о Гарри Поттере. В комментарии «Газете.Ru» артист отметил, что проект вряд ли заинтересует зрителей, выросших на первых фильмах и книгах, и, скорее всего, будет ориентирован на новое поколение.

По его мнению, аудитория, уже знакомая с франшизой, не станет пересматривать переработанную версию истории, а новый сериал может заинтересовать лишь молодую публику. Клюквин предположил, что шоу найдет отклик у тех, кто проводит время в TikTok и менее привязан к оригинальному визуальному и литературному канону.