Озвучивавший «Поттера» актер усомнился в успехе сериала о Гарри Поттере от HBO

Актер Александр Клюквин выразил сомнение в том, что готовящийся сериал по книгам Джоан Роулинг сможет повторить успех оригинальной киносаги о Гарри Поттере. В комментарии «Газете.Ru» артист отметил, что проект вряд ли заинтересует зрителей, выросших на первых фильмах и книгах, и, скорее всего, будет ориентирован на новое поколение.

По его мнению, аудитория, уже знакомая с франшизой, не станет пересматривать переработанную версию истории, а новый сериал может заинтересовать лишь молодую публику. Клюквин предположил, что шоу найдет отклик у тех, кто проводит время в TikTok и менее привязан к оригинальному визуальному и литературному канону.

Стартовали съемки телесериала, основанного на вселенной Гарри Поттера

Актер также добавил, что сам не планирует уделять внимание предстоящему сериалу, поскольку уже много лет погружен в мир Поттера в рамках своей работы — он озвучивал персонажа Аластора Грюма в дубляже фильмов и аудиокнигах по произведениям Роулинг.

Премьера сериала запланирована на 2027 год. Проект будет включать семь сезонов, каждый из которых адаптирует одну из книг. Главные роли исполнят молодые актеры: Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон) и Арабелла Стэнтон (Гермиона), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Imago
ТЕГИ:СериалГарри Поттер

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