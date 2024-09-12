«Компании-пылесосы»: Низкая безработица в России подначивает кадровый голод

Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что уровень безработицы в России сейчас составляет 2,4%. По его словам, перед центрами занятости возникли серьезные вызовы, требующие притока дефицитных кадров. Мурадян подчеркнул, что низкая безработица является плохим сигналом для экономики страны.



«Безработица в России действительно 2,4%, что очень плохо для экономики. Безработица должна составлять 5-7%. Это дает нам достаточное количество трудовых ресурсов для того, чтобы разные производства, малый и средний бизнес могли расширяться. 2,4% безработицы означают, что все люди заняты. Соответственно, если ты хочешь расширить или увеличить производство, открыть новый бизнес, то тебе некого нанимать, потому что на рынке труда нет людей. Сейчас наблюдается огромная нехватка персонала. Компании вынуждены повышать зарплату, чтобы переманить работников у конкурентов, потом конкуренты тоже повышают зарплату и так далее. В этой гонке могут победить только большие корпорации. Получается, что компании-гиганты как пылесосы забирают себе самых квалифицированных специалистов, а малому и среднему бизнесу остаются только малоквалифицированные кадры. Иногда малому и среднему бизнесу вообще не оставляют людей, из-за чего бизнес умирает», - сказал собеседник НСН.

Ранее Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» сказал, что новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу увеличит зарплаты работников до 20%, работодатели теперь не смогут «манипулировать» и нарушать устные договоренности.

