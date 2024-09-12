Подростки в РФ летом чаще всего работали курьерами и промоутерами

Так, вакансиями промоутеров интересовались 8,1% молодежи, курьеров - 7,5%, а официантов и консультантов - 4,2%. На четвертом месте по популярности вакансия модераторов – ей интересовались 3,4% молодых людей.

В материале уточняется, что в основном соискатели предпочитали удаленный формат работы – таких было 24,3%.

Ранее стало известно, что наиболее престижной профессией по мнению 32% россиян является айтишник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

