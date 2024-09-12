Подростки в РФ летом чаще всего работали курьерами и промоутерами

Летом 2024 года подростки чаще всего работали курьерами, официантами и промоутерами, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

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Так, вакансиями промоутеров интересовались 8,1% молодежи, курьеров - 7,5%, а официантов и консультантов - 4,2%. На четвертом месте по популярности вакансия модераторов – ей интересовались 3,4% молодых людей.

В материале уточняется, что в основном соискатели предпочитали удаленный формат работы – таких было 24,3%.

Ранее стало известно, что наиболее престижной профессией по мнению 32% россиян является айтишник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МолодежьРабота

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