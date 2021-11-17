«Русским был только трубочист»: Идею Собянина о сокращении мигрантов на стройках назвали «утопией»
Рабочим из регионов России нужно увеличивать зарплату в разы, в вагончиках на стройках они жить не будут, сказала НСН Ирина Радченко.
Заменить мигрантов на стройках Москвы рабочими из регионов России практически нереально, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках в рамках программы реновации. По его словам, нужны люди «другого качества и с другой зарплатой», и следует привлекать «россиян из ближайших регионов».
«Это утопия. Заменить мигрантов нереально. Если позвонить любому застройщику, он вам скажет, что 70% чернорабочих на стройках – это мигранты. Поэтому я не представляю, как Собянин будет это менять, и где он найдет народ, который поедет на стройки. Мигрантам платят где-то 30-40 тысяч рублей. Они живут в вагончиках и, мягко скажем, в непонятных условиях. Чтобы заманить кого-то из регионов, надо увеличивать зарплаты в разы», - сказала Радченко.
По ее словам, дело не только в зарплатах, но и в том, что приезжие россияне не будут «жить в вагончиках», как мигранты.
«Я сомневаюсь, что люди приедут. Где они будут жить, кто им предоставит жилье? В вагончиках наши жить не будут. Мигранты работают вахтовым методом – они пожили полгода, поютились вдесятером, плюс они в большинстве непьющие. А что будет, если заселить в вагончик десять жителей Самары или другого российского города? Кроме зарплаты надо понимать, где они буду жить, где есть, кто будет готовить. Без решения этих вопросов никто из регионов не поедет. Снять комнату в Москве сейчас стоит столько же, сколько они будут получать зарплату», - подчеркнула президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
При этом Радченко отметила, что точно такая же ситуация в Москве и в сфере ЖКХ.
«В сфере ЖКХ 90% - это Киргизия. Мне недавно пришлось столкнуться с вопросом по поводу ремонта из-за потопа в квартире, все дворники, сантехники, слесари – киргизы. Русским был только трубочист, который чистил дымоход, и человек, который составил акт», - рассказала собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский заявил на пресс-конференции в НСН, что каждый шестой-седьмой мужчина в столице – иностранец.
«Если кто-то говорит, что, условно говоря, 800 тысяч иностранных рабочих, которые находятся в Москве - это мало… У нас вся российская армия – миллион человек. Это, на самом деле, громадное, очень большое число», - подчеркнул Московский.
Со своей стороны, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев рассказывал НСН, в чем преимущества мигрантов перед московскими строителями.
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