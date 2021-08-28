Сергей Собянин пообещал усилить контроль за мигрантами-нарушителями
Сергей Собянин пообещал усилить контроль за мигрантами-нарушителями. По словам мэра Москвы, после массовых драк московская полиция провела серию рейдов, возбудили 800 уголовных дел, депортировали примерно 200 иностранцев, а 17,5 тыс. запретили въезд в страну. Градоначальник сообщил, что в последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Об этом пишет "Газета.ru".
"Так не пойдёт. Таким гостям мы не рады", — написал он в блоге.
По мнению Собянина, Москва — город гостеприимный, но нужно вести себя нормально в гостях.
Ранее Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве.
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