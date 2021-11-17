В Госдуме объяснили замену мигрантов кадрами из регионов

Качество труда мигрантов из СНГ зачастую не соответствует требованиям, а в российских регионах есть квалифицированные работники. Поэтому важно стимулировать приток российских специалистов в столицу, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Разворотнева уверена, что если зарплата будет хорошей, будут соблюдаться условия трудовых договоров, и кадры из регионов поедут искать работу в Москву.

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Чиновник отметила, «что пандемия коронавируса показала, что мигранты – ненадёжный источник рабочей силы». «Не хватает огромного количества дворников, людей, которые работают на программах капремонта. Для дальнейшего выживания Москвы и стабильной работы необходимо создавать собственные кадры внутри страны», – рассказала Разворотнева в беседе с «Радио 1».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил сократить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. Собянин отметил, что на такую работу нужно привлекать квалифицированных российских специалистов

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаТрудовые Мигранты
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