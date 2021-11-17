В Госдуме объяснили замену мигрантов кадрами из регионов

Качество труда мигрантов из СНГ зачастую не соответствует требованиям, а в российских регионах есть квалифицированные работники. Поэтому важно стимулировать приток российских специалистов в столицу, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Разворотнева уверена, что если зарплата будет хорошей, будут соблюдаться условия трудовых договоров, и кадры из регионов поедут искать работу в Москву.