Россиянам откроют доступ к электронной медицинской карте

Россияне получат доступ к электронной медицинской карте на портале «Госуслуг». Об этом сообщил глава Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

По его словам, пользователям в ближайшее время будет доступны электронные назначения и рецепты, все результаты исследований и анализов.

Также Шадаев добавил, что на данный момент планируется внедрение телемедицинских технологий для постоянного мониторинга состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями.

Ранее глава Минцифры на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал, что к 2024 году планируется обеспечить планшетами всех российских учителей.

