Россиянам откроют доступ к электронной медицинской карте
Россияне получат доступ к электронной медицинской карте на портале «Госуслуг». Об этом сообщил глава Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.
По его словам, пользователям в ближайшее время будет доступны электронные назначения и рецепты, все результаты исследований и анализов.
Также Шадаев добавил, что на данный момент планируется внедрение телемедицинских технологий для постоянного мониторинга состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями.
Ранее глава Минцифры на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал, что к 2024 году планируется обеспечить планшетами всех российских учителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru