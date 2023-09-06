«Коммерсантъ»: Полковника ВСУ обвинили в организации атак на аэродромы России
Военные следственные органы Следственного комитета РФ установили организатора атак украинских беспилотников на аэродромы в России, в ударах заочно обвинили командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
По данным следствия, Бурденюк и другие неустановленные лица сформировали полк в составе ВСУ. В октябре 2022 года ударный дрон, управляемый военными структуры, вторгся в российское воздушное пространство и привел в действие взрывное устройство над аэродромом в Калужской области. Пострадавших и разрушений не было. В декабре того же года к аэродрому Рязань был направлен переделанный советский разведывательный беспилотник. По данным следствия, были зафиксированы повреждения находившихся на территории трех самолетов Ту-22М3 и двух автомобилей, три человека погибли, семь пострадали, пишет Ura.ru.
Военное следственное управление СК по ЗВО возбудило уголовное дело. Бурденюку, в частности, инкриминируют убийство двух и более лиц общеопасным способом. Военнослужащий находится на территории Украины, он объявлен в международный розыск, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru