«Коммерсантъ»: Полковника ВСУ обвинили в организации атак на аэродромы России

По данным следствия, Бурденюк и другие неустановленные лица сформировали полк в составе ВСУ. В октябре 2022 года ударный дрон, управляемый военными структуры, вторгся в российское воздушное пространство и привел в действие взрывное устройство над аэродромом в Калужской области. Пострадавших и разрушений не было. В декабре того же года к аэродрому Рязань был направлен переделанный советский разведывательный беспилотник. По данным следствия, были зафиксированы повреждения находившихся на территории трех самолетов Ту-22М3 и двух автомобилей, три человека погибли, семь пострадали, пишет Ura.ru.

Военное следственное управление СК по ЗВО возбудило уголовное дело. Бурденюку, в частности, инкриминируют убийство двух и более лиц общеопасным способом. Военнослужащий находится на территории Украины, он объявлен в международный розыск, отмечает телеканал «360».

