Шойгу: За месяц сбиты более тысячи украинских беспилотников
Российские военные за минувший месяц сбили более тысячи беспилотников. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов "Хаймарс", свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов», — отметил глава Минобороны.
Шойгу добавил, что армия России также сбила 13 крылатых ракет. Министр поблагодарил военных за нацеленность на победу.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия потеряла свыше 66 тысяч солдат с начала контрнаступления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru