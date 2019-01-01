Выбивают план. Профсоюз полиции подтвердил данные о пытках силовиками

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков. Это данные опроса «Левада-центра», который приурочен к Международному дню в поддержку жертв пыток, который был учрежден Генассамблеей ООН 26 июня 1997 года.

Согласно данным исследования, чаще всего о конфликтах с полицейскими рассказывали москвичи, каждый третий - сопровождался насилием или угрозами его применения.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что озвученным цифрам стоит доверять, и чем дальше от столицы, тем более бесправны граждане.

«По поводу Москвы могу сказать, что озвученные цифры нужно раз в 10 уменьшить. Но чем дальше от столицы, тем цифры возрастают. Если удалиться в сторону совсем дальних регионов, то такие цифры вполне возможны», - заметил Пашкин.

А на вопрос, что же заставляет сотрудников полиции выбивать показания такими методами, унижать, оскорблять человека, представитель профсоюза полиции ответил однозначно.

«Это всё планы, планы, планы. У сотрудников должны быть хорошие показатели, а они возможны, только если посадят человека или сделают административный протокол», - пояснил Пашкин.

За примером ходить, по его словам далеко не нужно. Он рассказал, что накануне сотрудники полиции составили протокол на коллегу за то, что тот ругается матом. А он всего лишь предложил вызвать ГИБДД и зафиксировать повреждения на посторонней машине, нанесенные полицейским патрулём во время погони.

«Это свой же человек! А если бы он был гражданским, то ему бы и вломили бы хорошенько, 15 суток бы оформили. Беспредел такой - от безнаказанности, от низкой зарплаты. В полицию идут те, кого в нормальную фирму бы и не взяли! Кто на 35-40 тысяч пойдет?! Вот и получается, что нормальные уходят, а остаются те, кто обирает граждан», - считает Михаил Пашкин.