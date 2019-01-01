Выбивают план. Профсоюз полиции подтвердил данные о пытках силовиками
Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН, что нужно сделать, чтобы прекратились пытки и истязания.
Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков. Это данные опроса «Левада-центра», который приурочен к Международному дню в поддержку жертв пыток, который был учрежден Генассамблеей ООН 26 июня 1997 года.
Согласно данным исследования, чаще всего о конфликтах с полицейскими рассказывали москвичи, каждый третий - сопровождался насилием или угрозами его применения.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что озвученным цифрам стоит доверять, и чем дальше от столицы, тем более бесправны граждане.
«По поводу Москвы могу сказать, что озвученные цифры нужно раз в 10 уменьшить. Но чем дальше от столицы, тем цифры возрастают. Если удалиться в сторону совсем дальних регионов, то такие цифры вполне возможны», - заметил Пашкин.
А на вопрос, что же заставляет сотрудников полиции выбивать показания такими методами, унижать, оскорблять человека, представитель профсоюза полиции ответил однозначно.
«Это всё планы, планы, планы. У сотрудников должны быть хорошие показатели, а они возможны, только если посадят человека или сделают административный протокол», - пояснил Пашкин.
За примером ходить, по его словам далеко не нужно. Он рассказал, что накануне сотрудники полиции составили протокол на коллегу за то, что тот ругается матом. А он всего лишь предложил вызвать ГИБДД и зафиксировать повреждения на посторонней машине, нанесенные полицейским патрулём во время погони.
«Это свой же человек! А если бы он был гражданским, то ему бы и вломили бы хорошенько, 15 суток бы оформили. Беспредел такой - от безнаказанности, от низкой зарплаты. В полицию идут те, кого в нормальную фирму бы и не взяли! Кто на 35-40 тысяч пойдет?! Вот и получается, что нормальные уходят, а остаются те, кто обирает граждан», - считает Михаил Пашкин.
Решение проблемы кроется в глобальной реформе МВД, в создании муниципальной полиции, в увеличении зарплат.
«Нужны образованные офицеры, которые бы зависели только от людей. А федералы пусть будут заниматься убийствами, серьезными преступлениями. Тогда мы пойдем по американскому пути, когда между муниципалами и федералами будет конкуренция, и гражданам от этого будет лучше», - высказал свою идею глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Правозащитники обнаружили, что общество не готово требовать от власти полного запрета пыток: значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение.
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