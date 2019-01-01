Команда Кусто обвинила Россию в саботаже реабилитации узников «китовой тюрьмы»
Участница команды Кусто рассказала в эфире НСН, что рекомендации знаменитого океанолога не выполняются.
В «китовой тюрьме» в бухте Средняя не проводится никаких мероприятий по реабилитации находящихся там косаток и белух, подготовке их к возвращению в естественную среду обитания. Этим очень обеспокоены ученые из команды океанолога Жана-Мишеля Кусто, рассказала в эфире НСН участница команды, доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени Скрябина Татьяна Денисенко.
«Команда Кусто обеспокоена тем, что никаких действий по реабилитации животных проведено не было. Команда Кусто подготовила полноценный план реабилитации, с расписанием всех мер. Предложено и расширение вольеров, и особый способ кормления животных, чтобы они не ассоциировали еду с человеком, и множество других рекомендаций, которые были проигнорированы и не выполнены. Также команда обеспокоена, что все это делается поспешно, имеется в виду выпуск, без какой-либо подготовки и в самом худшем варианте, который рассматривался, как самая отдаленная альтернатива. Рисков больше, чем пользы. Конечно, в бухте Средняя дешевле выпустить: вольеры открыл и никакой ответственности», - посетовала собеседница НСН. По ее словам, на все меры по реабилитации мормлеков потребовалось бы не меньше полутора месяцев.
Напомним, на прошлой неделе в Минприроды состоялся брифинг директора Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Вячеслава Рожнова, на котором он заявил, что косаток нужно выпускать прямо в бухте Средняя через две-три недели, в конце мая – начале июня, когда для них будет достаточно корма. Татьяна Денисенко считает, что академику пришлось сделать это заявление не по доброй воле.
«Мы собирались рабочей группой в Институте имени Северцова, и большинство ученых высказалось за то, что наилучший вариант выпуска с точки зрения науки и самих животных – в районе отлова. Тот же академик Рожнов согласен был со всем научным сообществом, что наилучшее место выпуска – где их отловили. Он же не хочет, чтобы его обвинили в научной некомпетентности. Потому что любой ученый понимает, что лучше для животных. Но я так понимаю, что на научное сообщество оказывается давление со стороны администрации Приморского края и федеральных ведомств из-за того, что не хотят или не имеют возможности тратить деньги на транспортировку животных», - сказала она.
Ранее замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по науке Вячеслав Бизиков оценил операцию по выпуску животных в 300 млн рублей.
В «Гринпис России» после заявления Рожнова предположили, что выпускать китов в бухте Средняя решили, чтобы они не смогли отвыкнуть от человека и их потом снова можно было отловить и уже отправить в китайские океанариумы.
Вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов, входящий в консилиум по «китовой тюрьме», заявил НСН, что Рожнов вообще не имел права делать заявление о выпуске животных.
«Это нарушение правил. Рожнов высказал свое мнение, он не имел права заявлять, что это мнение консилиума. У нас было только два заседания, итогового еще не было. Когда будет документ, подписанный секретарем комиссии, будет общее заключение консилиума, тогда и можно о чем-то говорить. А это отдельное мнение одного из членов рабочей группы. За такое в советское время выгнали бы с работы», - подчеркнул эколог.
Отметим, что накануне брифинга академика Рожнова, 14 мая, были опубликованы рекомендации рабочей группы консилиума, в которую он входит. И они разительно отличаются от предложения Рожнова. Рабочая группа рекомендовала выпускать косаток в Шантарском районе Охотского моря в период с июля по сентябрь текущего года. Наиболее удобным временем транспортировки косаток из бухты Средняя она признала середину июля.
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