Команда Кусто обвинила Россию в саботаже реабилитации узников «китовой тюрьмы»

Напомним, на прошлой неделе в Минприроды состоялся брифинг директора Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Вячеслава Рожнова, на котором он заявил, что косаток нужно выпускать прямо в бухте Средняя через две-три недели, в конце мая – начале июня, когда для них будет достаточно корма. Татьяна Денисенко считает, что академику пришлось сделать это заявление не по доброй воле.

«Мы собирались рабочей группой в Институте имени Северцова, и большинство ученых высказалось за то, что наилучший вариант выпуска с точки зрения науки и самих животных – в районе отлова. Тот же академик Рожнов согласен был со всем научным сообществом, что наилучшее место выпуска – где их отловили. Он же не хочет, чтобы его обвинили в научной некомпетентности. Потому что любой ученый понимает, что лучше для животных. Но я так понимаю, что на научное сообщество оказывается давление со стороны администрации Приморского края и федеральных ведомств из-за того, что не хотят или не имеют возможности тратить деньги на транспортировку животных», - сказала она.

Ранее замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по науке Вячеслав Бизиков оценил операцию по выпуску животных в 300 млн рублей.

В «Гринпис России» после заявления Рожнова предположили, что выпускать китов в бухте Средняя решили, чтобы они не смогли отвыкнуть от человека и их потом снова можно было отловить и уже отправить в китайские океанариумы.

Вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов, входящий в консилиум по «китовой тюрьме», заявил НСН, что Рожнов вообще не имел права делать заявление о выпуске животных.