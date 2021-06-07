Коллекторы пожаловались на Милонова в Следственный комитет

Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отправили заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с высказываниями депутата Госдумы Виталия Милонов в их адрес, сообщает РБК.

Несколько дней назад Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал лишать коллекторов пенсии, признать животными, «не подпадающими под статью 245 «Жестокое обращение с животными», и сослать на Украину «столыпинским вагоном».

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему в России необходимо запретить все коллекторские агентства. Методы их работы Милонов считает незаконными и негуманными, а самих коллекторов «кровопийцами и душегубами».

«Им нет места в нашей стране, они лишние на этой земле, советую им как можно скорее уехать, потому что они не русские по духу. Таких людей никогда не любили, не уважали и никогда руку не протягивали. Если коллекторы меня считают своим врагом, значит, я не зря работаю народным депутатом. Я за людей, а не за этих крыс», - подчеркнул парламентарий.

В свою очередь президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на это, что юристы проводят правовую оценку заявлений депутата насчет его высказываний.

