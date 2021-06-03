«Не по-христиански!» Наезд Милонова возмутил коллекторов
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что юристами проводится правовая оценка заявлений депутата насчет сравнения коллекторов с животными.
Депутат Государственной думы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что человек, работавший коллектором, должен быть лишен пенсии, потому что он животное. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил депутату о статье Уголовного кодекса РФ о возбуждении вражды с использованием служебного положения.
«Если внимательно послушать интервью, ведущая спросила, не нарушает ли он Уголовный кодекс, разжигая вражду и ненависть. На что депутат государственный Думы сказал: "Да, я это делаю, я разжигаю". Он в прямом эфире признает нарушение им Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбираться с этим должны соответствующие органы, я надеюсь, что такого рода заявления будут приняты во внимание. В Уголовном кодексе есть статья за разжигание вражды с использованием служебного положения», - отметил Мехтиев.
По его словам, на данный момент совместно с юристами проводится правовая оценка заявлений депутата, при необходимости материалы будут направлены в Следственный Комитет.
«Мы готовимся. Мы должны провести правовую оценку, есть аудиозапись и прошлогоднее видео, фактов достаточно. Депутат сам признался в нарушении. Я беседую с адвокатами и юристами, мы выработаем нашу официальную позицию. К сожалению, подавать в суд на депутата невозможно, мы сейчас это проверяем. Заявление нужно подавать в Следственный Комитет, и только Следственный Комитет после определенных действий имеет право привлекать к ответственности. Я могу ошибаться, но депутат имеет неприкосновенность. Но процедура для лишения его неприкосновенности существует», - рассказал Мехтиев.
Мехтиев также отметил, что оскорбительными заявлениями депутат привлекает внимание к своей персоне накануне выборов.
«Я понимаю, что нужны голоса, кликабельность, но давайте называть вещи своими именами – это нарушение закона. Мандат заканчивается, нужно привлечь к себе внимание. Меня это очень удивляет, потому что, судя по остальным заявлениям, господин Милонов считает себя глубоко верующим человеком, но любой верующий человек любой религии вряд ли в публичном пространстве будет заниматься оскорблениями», - заметил он.
Ранее глава партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что коллекторские агентства угрожают национальной безопасности РФ.
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