«Не по-христиански!» Наезд Милонова возмутил коллекторов

Депутат Государственной думы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что человек, работавший коллектором, должен быть лишен пенсии, потому что он животное. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил депутату о статье Уголовного кодекса РФ о возбуждении вражды с использованием служебного положения.



«Если внимательно послушать интервью, ведущая спросила, не нарушает ли он Уголовный кодекс, разжигая вражду и ненависть. На что депутат государственный Думы сказал: "Да, я это делаю, я разжигаю". Он в прямом эфире признает нарушение им Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбираться с этим должны соответствующие органы, я надеюсь, что такого рода заявления будут приняты во внимание. В Уголовном кодексе есть статья за разжигание вражды с использованием служебного положения», - отметил Мехтиев.

По его словам, на данный момент совместно с юристами проводится правовая оценка заявлений депутата, при необходимости материалы будут направлены в Следственный Комитет.