«Кровопийцы и душегубы». Милонов предложил выгнать коллекторов из страны
Депутат Госдумы рассказал НСН, что готов бороться с коллекторскими агентствами вплоть до полного их закрытия.
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему в России необходимо запретить все коллекторские агентства. Накануне он предложил лишить коллекторов пенсий, гневно высказался о деятельности подобных организаций, назвав коллекторов животными, что вызвало серьезный резонанс.
«Репрессивная функция должна быть исключительно у государства. ФССП нуждается в тщательном реформировании, судебные приставы должны стать более эффективными, а коллекторов с рынка надо вообще убирать. Они вообще не нужны. Пусть они гоняются за коммерсантами, пусть банкиры друг на друга натравливают коллекторов, но к людям их нельзя пускать на пушечный выстрел. Об этом говорят боль и страдания миллионов россиян, которых просто раздевают из-за того, что кто-то из их знакомых имел неосторожность, а кого-то просто обманули и какая-нибудь микрофинансовая ростовщическая контора, которую также надо запретить, втюхала займ с неподъемными процентами», - сказал парламентарий.
Методы работы коллекторских агентств Милонов считает незаконными и негуманными, а самих коллекторов «кровопийцами и душегубами».
«Если должен – отдавай, но по закону, а не так, как требуют коллекторы: с поджиганием дверей, росписью стен в парадной. Каким нужно быть нравственно разложившимся человеком, чтобы звонить престарелым родственникам должника и угрожать. Функция коллектора – психологически давить, унижать человека, заставлять его почувствовать абсолютно беззащитным перед этой угрозой. Коллектор не использует моральные, правовые нормы. Это по сути бессовестный, бесчестный человек. В случае войны они бы точно не защищали бы нашу родину. Если человек этим занимается, то он абсолютно уже утратил любое понятие о чести, совести и достоинстве. Это человек, который идет работать полицаем при оккупантах и оправдывает это тем, что свое жалкое существование он может обеспечить только тем, что работает подонком. Профессиональный коллекторы – это вышибалы, кровопийцы и душегубы. Должник должен быть приведен в суд, должно быть судебное решение, исполнительный лист. Но нельзя унижать человека», - заявил Милонов.
По мнению депутата, в России коллекторских агентств не должно быть.
«Им нет места в нашей стране, они лишние на этой земле, советую им как можно скорее уехать, потому что они не русские по духу. Таких людей никогда не любили, не уважали и никогда руку не протягивали. Если коллекторы меня считают своим врагом, значит, я не зря работаю народным депутатом. Я за людей, а не за этих крыс», - подчеркнул он.
Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов заявил, что коллекторов нужно лишить пенсий, сравнив их с «животными». Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на это, что юристы проводят правовую оценку заявлений депутата насчет его высказываний.
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