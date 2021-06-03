«Кровопийцы и душегубы». Милонов предложил выгнать коллекторов из страны

«Если должен – отдавай, но по закону, а не так, как требуют коллекторы: с поджиганием дверей, росписью стен в парадной. Каким нужно быть нравственно разложившимся человеком, чтобы звонить престарелым родственникам должника и угрожать. Функция коллектора – психологически давить, унижать человека, заставлять его почувствовать абсолютно беззащитным перед этой угрозой. Коллектор не использует моральные, правовые нормы. Это по сути бессовестный, бесчестный человек. В случае войны они бы точно не защищали бы нашу родину. Если человек этим занимается, то он абсолютно уже утратил любое понятие о чести, совести и достоинстве. Это человек, который идет работать полицаем при оккупантах и оправдывает это тем, что свое жалкое существование он может обеспечить только тем, что работает подонком. Профессиональный коллекторы – это вышибалы, кровопийцы и душегубы. Должник должен быть приведен в суд, должно быть судебное решение, исполнительный лист. Но нельзя унижать человека», - заявил Милонов.

По мнению депутата, в России коллекторских агентств не должно быть.

«Им нет места в нашей стране, они лишние на этой земле, советую им как можно скорее уехать, потому что они не русские по духу. Таких людей никогда не любили, не уважали и никогда руку не протягивали. Если коллекторы меня считают своим врагом, значит, я не зря работаю народным депутатом. Я за людей, а не за этих крыс», - подчеркнул он.

Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов заявил, что коллекторов нужно лишить пенсий, сравнив их с «животными». Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на это, что юристы проводят правовую оценку заявлений депутата насчет его высказываний.

