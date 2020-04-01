Коллекторы рассказали, на кого распространятся кредитные каникулы

«Сейчас не только в микрофинансовой сфере, но и в банковской сфере будет рост неплатежей. Это с одной стороны, а с другой будет отмечаться большой спрос на так называемые кредитные каникулы. Все зависит от того, насколько долго продлится режим самоизоляции, в зависимости от этого возможны различные сценарии. В случае с банковским сектором уже объявлены меры поддержки, на случай с микрофинансами меры поддержки не включают в себя взаимодействия с микрофинансовыми компаниями. Коллекторы заявляют, что кредитные каникулы распространяются на те кредитные займы, по которым просроченная задолженность возникла сейчас. Это не распространяется на то, что было раньше», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили за индивидуальное применение «кредитных каникул». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН заявил, что в российском законодательстве уже есть механизмы, защищающие заёмщиков при невозможности платить по кредиту.

