Коллекторы рассказали, на кого распространятся кредитные каникулы
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в эфире НСН предрек увеличение количества должников не только в микрофинансовом, но и в банковском секторе.
Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам. Более половины долгов граждан перед МФО могут стать проблемными. Из-за кризиса и коронавируса микрофинансовые компании могут столкнуться с ростом просрочки, считают эксперты ейтингового агентства АКРА. МФО начали ужесточать требования к заемщикам.
Экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев подтвердил НСН, что падение доходов россиян на фоне кризиса и коронавируса окажет влияние на портфели микрофинансовых компаний. Вместе с тем он уточнил, что претендовать на отсрочку по платежам могут люди, у которых сложилась неблагоприятная ситуация со средствами именно сейчас, а не раньше.
«Сейчас не только в микрофинансовой сфере, но и в банковской сфере будет рост неплатежей. Это с одной стороны, а с другой будет отмечаться большой спрос на так называемые кредитные каникулы. Все зависит от того, насколько долго продлится режим самоизоляции, в зависимости от этого возможны различные сценарии. В случае с банковским сектором уже объявлены меры поддержки, на случай с микрофинансами меры поддержки не включают в себя взаимодействия с микрофинансовыми компаниями. Коллекторы заявляют, что кредитные каникулы распространяются на те кредитные займы, по которым просроченная задолженность возникла сейчас. Это не распространяется на то, что было раньше», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили за индивидуальное применение «кредитных каникул». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН заявил, что в российском законодательстве уже есть механизмы, защищающие заёмщиков при невозможности платить по кредиту.
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