Коллективный иммунитет за неделю в России уменьшился
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю сократился с 64,4% до 64,1%. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это произошло из-за утраты иммунитета у тех, кто переболел или привился более полугода назад. По её словам, необходимо вовремя проводить ревакцинацию, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от COVID-19.
Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт», профессор Евгений Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о риске инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших короновирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru