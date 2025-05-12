Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале
Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике Дагестан.
В ведомстве напомнили, что нападавшему были предъявлены обвинения по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Угон без цели хищения», «Незаконный оборот оружия» и «Хищение оружия».
Обвиняемый признал свою вину и рассказал обстоятельства нападения.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что перестрелка в Махачкале началась из-за отказа пассажиров автомобиля остановиться на просьбу сотрудников МВД, после чего злоумышленники открыли огонь, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru