Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале

В ведомстве напомнили, что нападавшему были предъявлены обвинения по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Угон без цели хищения», «Незаконный оборот оружия» и «Хищение оружия».

Обвиняемый признал свою вину и рассказал обстоятельства нападения.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что перестрелка в Махачкале началась из-за отказа пассажиров автомобиля остановиться на просьбу сотрудников МВД, после чего злоумышленники открыли огонь, сообщает RT.

