Инфекционист спрогнозировал пик заражений COVID в РФ в середине февраля
Пик по заражениям коронавирусом в РФ будет достигнут в середине февраля. Такой прогноз сделал инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.
По его словам, пик в Москве будет достигнут немного раньше - в начале февраля.
Тимаков рассказал, что инкубационный период у омикрона 2-3 дня. Врач также отметил, что у вакцинированных или ранее переболевших симптомы, как правило, слабые и такие пациенты не сдают тесты. В связи с этим он предположил, что число заболевших, вероятно, на самом деле больше.
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