Инфекционист спрогнозировал пик заражений COVID в РФ в середине февраля

По его словам, пик в Москве будет достигнут немного раньше - в начале февраля.

Тимаков рассказал, что инкубационный период у омикрона 2-3 дня. Врач также отметил, что у вакцинированных или ранее переболевших симптомы, как правило, слабые и такие пациенты не сдают тесты. В связи с этим он предположил, что число заболевших, вероятно, на самом деле больше.

