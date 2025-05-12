Соведущий канала-миллионника «Ильдар Автоподбор» умер в возрасте 37 лет
Автоблогер Слава Поруков, соведущий канала-миллионника «Ильдар Автоподбор» умер в возрасте 37 лет. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина скончался в реанимации от двусторонней пневмонии с поражением лёгких.
По данным ресурса, блогер почувствовал себя плохо ещё в середине марта: он жаловался на постоянную высокую температуру. После своего дня рождения Поруков позвонил своему другу Ильдару и сказал, что умирает. Приехавшая вместе с другом «скорая» отвезла мужчину в больницу, где медики констатировали у блогера 80% поражения лёгких и двустороннюю пневмонию. Через неделю Вячеславу стало лучше, он планировал вскоре выписаться из больницы. Однако накануне вечером у Порукова подскочила температура, врачи не смогли его спасти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru