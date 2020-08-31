Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в России
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется после ноября-декабря 2020 года. Слова министра здравоохранения приводит агентство ТАСС.
Ранее Мурашко рассказал журналистам, что к ноябрю-декабрю значительно вырастут объемы производства российской вакцины от коронавируса. По его словам, первые большие партии вакцины против коронавируса начнут поставлять уже в сентябре.
Первую отечественную вакцину против COVID-19 разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в августе под названием «Спутник V».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцину вводили и его дочери. Известно, что в дальнейших испытаниях препарата примут участие добровольцы в Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru