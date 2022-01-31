«Коллапсом не пахнет»: В профсоюзе таксистов опровергли слухи о взлете цен в Москве

«Коллапсом точно не пахнет. У нас на самом деле избыток водителей такси, учитывая, что основная масса – это нелегалы, водители, которые по тем или иным причинам не имеют права работать в такси. Все зависит от того, будут ли агрегаторы допускать водителей, не имеющих регистрацию. Скорее всего, будут. Эту систему декларировали, презентовали, но законодательно никак это не закрепили. Сейчас требования для водителей регистрироваться в этой системе, по сути, никакого отношения к закону о такси не имеют», - сказал Грэк.

По его словам, система ID реализована «через одно место» и на агрегаторов такси можно повлиять только запугиваниями, а не законом.

«Система сама по себе незаконна. Требование не выпускать такую машину или применить какие-то санкции может быть на уровне каких-то понятийных вещей, как в свое время запугивали парки, что мы вас замучаем проверками. По закону сейчас нет никаких оснований. Идея была хорошая, но она реализована через одно место. У нас часто бывает, что озвучивается одно, а получается абсолютно другое. Какие-то циферки собрали, отчитались, что все хорошо, но, к сожалению, все очень нехорошо. Количество ограблений, изнасилований и ДТП - это за гранью добра и зла», - подчеркнул советник главы профсоюза таксистов.

По данным СМИ, для иностранных водителей такси срок действия временной регистрации отсрочен до 1 июня.

«Я видел рассылку одному их агрегаторов, что водители-россияне должны пройти такую регистрацию, а иностранцев это не касается. Получается, мы имеем ситуацию полностью обратную тому, что декларировалось. Очень сильно лоббируют дешевую иностранную рабочую силу и, видимо, все делается для того, чтобы они оставались за рулем. Дальше возрастет аварийность и количество происшествий, которое итак уже на грани возможного», - прогнозирует Грэк.

При этом он отметил, что ID раздавались направо и налево, при этом на дорогах остались таксисты-нарушители.

«Если не допустят тех, кто не зарегистрирован в системе, количество водителей упадет, другое дело, что эти временные ID раздавались направо и налево, и никакой сути не несли. Там декларировались минимальные требования, что допускаться не будут водители с иностранными правами или без водительских удостоверений, но мы во время рейдов видим, что по-прежнему и с поддельными номерами катаются, и с иностранными правами, и без них. Если они исчезнут, станет только спокойнее и лучше. Но я не вижу никаких предпосылок, потому что система сама по себе незаконна», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее член общественного совета Минтранса России Андрей Попков говорил на пресс-конференции в НСН, что против иностранцев в такси.