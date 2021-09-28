В Госдуме призвали кардинально реформировать сферу такси

По словам автоэксперта, полноценный текст закона о такси уже был подготовлен его командой, однако так и не был принят нижней палатой парламента.

«Законопроект о такси, который был внесен в Госдуму в прошлом созыве, проторчал в комитете по транспорту весь созыв. Мы проанализировали мировой опыт, ничего ценного там не нашли, начинали с нуля, разработали серьезный текст, прекрасный, очень добротный, на 100 страниц, представители всех фракций участвовали в его разработке. Он был внесен Советом Федерации, его согласовали со всеми министерствами и ведомствами. Но из-за ложных амбиций руководства комитета по транспорту и строительству он был переделан до неузнаваемости, с изменением концепции, и получил пять отрицательных отзывов администрации президента. Так и непонятно, где он сейчас находится. Это делалось втайне, не видели правок ни члены комитета, ни я лично как автор. Сейчас, видимо, правительство будет само готовить новый. Приходится начинать всё с нуля», - отметил Лысаков.

Отмена обязательного техосмотра может привести к разрыву в стоимости поездок на агрегаторах такси и легальных таксомоторных компаний. Такое опасение высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

