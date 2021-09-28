В Госдуме призвали кардинально реформировать сферу такси
Депутат Лысаков рассказал, что участвовал в разработке полноценного закона о частных перевозках.
Депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» внесение в Госдуму законопроекта о запрете водителям с судимостью работать таксистами, заявил о необходимости масштабной реформы законодательства в сфере частных перевозок.
«Надо шире смотреть. Необходим комплексный законопроект. Сейчас появляются различные предложения, они принадлежат якобы Минтрансу, правительству, но, на самом деле, никакого документа не внесено, это переливание из пустого в порожнее. Факт остается фактом: крупнейшая отрасль, которая имеет в качестве регулирования небольшие поправки в Федеральный закон от 2011 года, явно не удовлетворяет потребности в законодательном регулировании. Будет ли внесено такое предложение, или будет одно из положений законопроекта не допускать к работе в такси людей с судимостью или с неоплаченными штрафами – это уже частности. Глобальный вопрос – увидим ли мы законопроект, который регулировал бы эту отрасль с учетом интереса и водителей, и государства в плане обеспечения безопасности, и пассажиров в плане доступности и быстроты исполнения заказа», - заявил депутат.
По словам автоэксперта, полноценный текст закона о такси уже был подготовлен его командой, однако так и не был принят нижней палатой парламента.
«Законопроект о такси, который был внесен в Госдуму в прошлом созыве, проторчал в комитете по транспорту весь созыв. Мы проанализировали мировой опыт, ничего ценного там не нашли, начинали с нуля, разработали серьезный текст, прекрасный, очень добротный, на 100 страниц, представители всех фракций участвовали в его разработке. Он был внесен Советом Федерации, его согласовали со всеми министерствами и ведомствами. Но из-за ложных амбиций руководства комитета по транспорту и строительству он был переделан до неузнаваемости, с изменением концепции, и получил пять отрицательных отзывов администрации президента. Так и непонятно, где он сейчас находится. Это делалось втайне, не видели правок ни члены комитета, ни я лично как автор. Сейчас, видимо, правительство будет само готовить новый. Приходится начинать всё с нуля», - отметил Лысаков.
Отмена обязательного техосмотра может привести к разрыву в стоимости поездок на агрегаторах такси и легальных таксомоторных компаний. Такое опасение высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
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