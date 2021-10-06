В Минтрансе выступили против иностранцев в такси

Необходимо предоставлять рабочие места прежде всего гражданам РФ, заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН.

«Я против иностранцев в такси. В Германии, допустим, в Европе попробуй поработай таксистом. Там первое требование – водительское удостоверение национального образца, второй требование – местный житель. Получается гражданство, удостоверение, получайте стаж, потом будете работать у нас. Давайте выполнять указы президента – повышать благосостояние граждан РФ», - отметил Попков.

Ранее депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» внесение в Госдуму законопроекта о запрете водителям с судимостью работать таксистами, заявил о необходимости масштабной реформы законодательства в сфере частных перевозок.

