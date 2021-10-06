В Минтрансе выступили против иностранцев в такси
Член общественного совета Минтранса России Андрей Попков отметил, что эти рабочие места нужны россиянам.
Необходимо предоставлять рабочие места прежде всего гражданам РФ, заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН.
«Я против иностранцев в такси. В Германии, допустим, в Европе попробуй поработай таксистом. Там первое требование – водительское удостоверение национального образца, второй требование – местный житель. Получается гражданство, удостоверение, получайте стаж, потом будете работать у нас. Давайте выполнять указы президента – повышать благосостояние граждан РФ», - отметил Попков.
Ранее депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» внесение в Госдуму законопроекта о запрете водителям с судимостью работать таксистами, заявил о необходимости масштабной реформы законодательства в сфере частных перевозок.
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