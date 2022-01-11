Беспилотные такси появятся в России в 2022 году

По словам представительницы компании «Яндекс» Юлии Швейко, заказать такое такси можно будет в приложении «Яндекс Go». Она отметила, что первое время автомобили будут передвигаться по заранее определенным маршрутам в районе Ясенево. Стоимость поездки будет примерно такой же, как и сейчас.

Швейко рассказала, что после запуска проекта, компания должна будет передавать данные о поездках беспилотных такси в информационную систему государства. Оператору также будет необходимо контролировать водителей-испытателей, выявляя признаки алкогольного или наркотического опьянения. «Яндексу» понадобится объявлять о количестве административных нарушениях с участием беспилотных такси.

После запуска программы доступ к услуге получат только те пользователи, которые отправили заявку на участие в тестировании, а потом и другие пассажиры.