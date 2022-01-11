Беспилотные такси появятся в России в 2022 году
В начале 2022 года в России появятся беспилотные такси, сообщает издание «Ведомости».
Первые беспилотники с водителем-испытателем в салоне начнут функционировать на 18 улицах Москвы, а также на территории Сколкова, Иннополиса и центра «Сириус» в Краснодарском крае. Отмечается, что сейчас правительство дорабатывает программу экспериментального правового режима (ЭПР).
По словам представительницы компании «Яндекс» Юлии Швейко, заказать такое такси можно будет в приложении «Яндекс Go». Она отметила, что первое время автомобили будут передвигаться по заранее определенным маршрутам в районе Ясенево. Стоимость поездки будет примерно такой же, как и сейчас.
Швейко рассказала, что после запуска проекта, компания должна будет передавать данные о поездках беспилотных такси в информационную систему государства. Оператору также будет необходимо контролировать водителей-испытателей, выявляя признаки алкогольного или наркотического опьянения. «Яндексу» понадобится объявлять о количестве административных нарушениях с участием беспилотных такси.
После запуска программы доступ к услуге получат только те пользователи, которые отправили заявку на участие в тестировании, а потом и другие пассажиры.
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