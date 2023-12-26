Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло в 2,5 раза в 2023 году

Работодатели в 2,5 раза чаще стали предлагать соискателям среднюю зарплату свыше 100 тысяч рублей в декабре 2023 года, чем в январе текущего года. Об этом НСН сообщил директор по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

В 2023 году зарплаты росли быстрее всего у педагогов и госслужащих

По его словам, рост зарплат происходит на фоне повышенного спроса. Пучков добавил, что чаще всего высокие заработки предлагаются дефицитным массовым офисным специалистам и «синим воротничкам».

В топ-10 наиболее высокооплачиваемых профессий вошли рекрутер (157507 рублей), дальнобойщик (138108 рублей), бурильщик (122984 рубля), сталевар (120000 рублей), агент по недвижимости (116215 рублей), наладчик (114328 рублей), фрезеровщик (109647 рублей), плиточник (108094 рубля), фасадчик (102740 рублей) и бригадир (102628 рублей).

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по итогам десяти месяцев текущего года реальные зарплаты россиян выросли.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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