СМИ: ЕС требовал у США доказательства серьезности намерений России по перемирию
Европейские представители на переговорах с американской делегацией в Париже выразили заинтересованность в получении подтверждений того, что Россия действительно готова к переговорам о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ходом встречи.
По данным источника, инициатором встречи выступила администрация США. Европейская сторона, в том числе представители Франции, интересовалась, какими мерами Вашингтон намерен ответить в случае отсутствия прогресса в диалоге с Москвой. В ходе обсуждений также поднимался вопрос о необходимости ужесточения санкционного давления на Россию.
В переговорах, состоявшихся 17 апреля в Елисейском дворце, приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
По данным агентства, европейские партнеры настаивают на более жесткой линии со стороны США, считая это ключевым фактором для продвижения любых договоренностей по украинскому конфликту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru