СМИ: ЕС требовал у США доказательства серьезности намерений России по перемирию

Европейские представители на переговорах с американской делегацией в Париже выразили заинтересованность в получении подтверждений того, что Россия действительно готова к переговорам о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ходом встречи.

По данным источника, инициатором встречи выступила администрация США. Европейская сторона, в том числе представители Франции, интересовалась, какими мерами Вашингтон намерен ответить в случае отсутствия прогресса в диалоге с Москвой. В ходе обсуждений также поднимался вопрос о необходимости ужесточения санкционного давления на Россию.