В 2023 году зарплаты росли быстрее всего у педагогов и госслужащих

В 2023 году быстрее всего росли зарплаты в сферах образования и на госслужбе, в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Так, например, оклад педагогов и госслужащих за год увеличился с 45 до 54 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

А самые низкие темпы роста зарплат (9,7%) — в сферах производства и IT (7,1 %).