В 2023 году зарплаты росли быстрее всего у педагогов и госслужащих
В 2023 году быстрее всего росли зарплаты в сферах образования и на госслужбе, в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом.
Так, например, оклад педагогов и госслужащих за год увеличился с 45 до 54 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».
А самые низкие темпы роста зарплат (9,7%) — в сферах производства и IT (7,1 %).
В следующем году россияне хотели бы получать зарплату как минимум в 120 тысяч рублей в месяц, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру». Отмечается, что мужчины претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно. При этом самые высокие ожидания у специалистов IT-сферы — 182,9 тысяч рублей.
Самыми востребованными специалистами в преддверии Нового года стали швеи и упаковщики. Об этом сообщили «Радиоточке НСН» в сервисе Авито Работа.
При этом на фоне ожесточенной борьбы за кадры айтишники повсеместно идут на хитрость, чтобы добиться прибавки к зарплате. Об этом заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков. Так, чтобы добиться прибавки зарплаты, сотрудник находит компанию, которая открывает соответствующую вакансию, откликается на нее, проходит все этапы собеседования и получает оффер на сумму, большую, чем зарабатывает сейчас. После этого он идет с этим оффером к своему работодателю и показывает, насколько его оценил рынок.
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