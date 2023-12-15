В 2023 году зарплаты росли быстрее всего у педагогов и госслужащих

В 2023 году быстрее всего росли зарплаты в сферах образования и на госслужбе, в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Так, например, оклад педагогов и госслужащих за год увеличился с 45 до 54 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

А самые низкие темпы роста зарплат (9,7%) — в сферах производства и IT (7,1 %).

«За рубежом дешевле»: В уменьшении зарплат айтишников обвинили конкурентов из СНГ

В следующем году россияне хотели бы получать зарплату как минимум в 120 тысяч рублей в месяц, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру». Отмечается, что мужчины претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно. При этом самые высокие ожидания у специалистов IT-сферы — 182,9 тысяч рублей.

Самыми востребованными специалистами в преддверии Нового года стали швеи и упаковщики. Об этом сообщили «Радиоточке НСН» в сервисе Авито Работа.

При этом на фоне ожесточенной борьбы за кадры айтишники повсеместно идут на хитрость, чтобы добиться прибавки к зарплате. Об этом заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков. Так, чтобы добиться прибавки зарплаты, сотрудник находит компанию, которая открывает соответствующую вакансию, откликается на нее, проходит все этапы собеседования и получает оффер на сумму, большую, чем зарабатывает сейчас. После этого он идет с этим оффером к своему работодателю и показывает, насколько его оценил рынок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рынок ТрудаЗарплатыУчителя

Горячие новости

Все новости

партнеры