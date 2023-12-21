Голикова заяваила о росте реальных доходов россиян
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что по итогам десяти месяцев текущего года реальные зарплаты россиян выросли, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, она сослалась на предварительные данные Росстата, согласно котороым рост к аналогичному периоду 2022 года составил 3,9%.
Голикова добавила, что полученные в ходе поквартального наблюдения данные позволяют рассчитывать на исполнение планов по достижению показателей бедности, установленных президентом.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень бедности в 2023 году будет на историческом минимуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru