Количество отравившихся едой от «Грин Бокс» в Петербурге превысило 240 человек
Количество отравившихся готовой едой от компании «Грин Бокс» в Санкт-Петербурге увеличилось до 248 человек, сообщает телеканал «360».
Они заразились кишечной инфекцией.
В медучреждениях остаются 129 человек, в том числе двое детей. У 28 заболевших врачи обнаружили бактерии сальмонеллы. Компании вменяются нарушения в уборке помещений.
Кроме того, в местах хранения продуктов обнаружены мухи и тараканы, отсутствует маркировка, бактерицидное оборудование в цехах упаковки. Некоторые сотрудники допускались до работы без медкнижек.
Ранее в Москве женщина умерла после употребления арбуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru