Количество отравившихся едой от «Грин Бокс» в Петербурге превысило 240 человек

Количество отравившихся готовой едой от компании «Грин Бокс» в Санкт-Петербурге увеличилось до 248 человек, сообщает телеканал «360».

СМИ: 23 ребенка отравились в школе в Санкт-Петербурге

Они заразились кишечной инфекцией.

В медучреждениях остаются 129 человек, в том числе двое детей. У 28 заболевших врачи обнаружили бактерии сальмонеллы. Компании вменяются нарушения в уборке помещений.

Кроме того, в местах хранения продуктов обнаружены мухи и тараканы, отсутствует маркировка, бактерицидное оборудование в цехах упаковки. Некоторые сотрудники допускались до работы без медкнижек.

Ранее в Москве женщина умерла после употребления арбуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЗдоровьеОтравления

Горячие новости

Все новости

партнеры