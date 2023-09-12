Количество отравившихся едой от «Грин Бокс» в Петербурге превысило 240 человек

Они заразились кишечной инфекцией.

В медучреждениях остаются 129 человек, в том числе двое детей. У 28 заболевших врачи обнаружили бактерии сальмонеллы. Компании вменяются нарушения в уборке помещений.

Кроме того, в местах хранения продуктов обнаружены мухи и тараканы, отсутствует маркировка, бактерицидное оборудование в цехах упаковки. Некоторые сотрудники допускались до работы без медкнижек.

Ранее в Москве женщина умерла после употребления арбуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

