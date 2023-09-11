«112»: В Москве женщина умерла после употребления арбуза
Жительница Москвы умерла после употребления арбуза. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, погибшая — 47-летняя Елена Вещанова — купила арбуз накануне вечером около станции метро «Спортивная». Вскоре после употребления продукта женщина почувствовала себя плохо, однако решила не вызывать скорую помощь, несмотря на начавшуюся рвоту.
«Когда состояние москвички резко ухудшилось, медиков вызвала мать женщины. Врачи пытались реанимировать Елену, но спасти ее не удалось», — пишет «112».
Предположительно, причиной смерти женщины стало отравление. Арбуз отправили на экспертизу.
Ранее в городе Льгове Курской области 22 человека отравились после употребления в пищу шаурмы, в блюде обнаружили стафилококк, напоминает RT.
Кроме того, в Санкт-Петербурге 171 человек отравился готовой едой компании «Грин Бокс», заказанной через сервис доставки «Самокат». В продукции была найдена сальмонелла, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru