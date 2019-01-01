Кокорина и Мамаева доставили в Пресненский суд

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого доставили в Пресненский суд Москвы. Как отмечает RT, там сегодня готовятся вынести приговор по их делу. Слушание должно начаться в 14:00 по московскому времени.

Как напоминает Ura.ru, спортсменов арестовали в октябре прошлого года. По версии следствия, братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев, а также их знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре столицы. Они избили водителя ведущей «Первого канала», а также двух федеральных чиновников. Все фигуранты скандального дела находятся под арестом до 25 сентября.