Кокорина и Мамаева доставили в Пресненский суд
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого доставили в Пресненский суд Москвы. Как отмечает RT, там сегодня готовятся вынести приговор по их делу. Слушание должно начаться в 14:00 по московскому времени.
Как напоминает Ura.ru, спортсменов арестовали в октябре прошлого года. По версии следствия, братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев, а также их знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре столицы. Они избили водителя ведущей «Первого канала», а также двух федеральных чиновников. Все фигуранты скандального дела находятся под арестом до 25 сентября.
Накануне стало известно, что прокурор запросил реальные сроки для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом стало известно в ходе заседания, которое прошло в Пресненском суде Москвы. Обвинение просит для футболиста «Зенита» полтора года колонии, а для игрока «Краснодара» — год и пять месяцев лишения свободы.
Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов сообщил в эфире НСН, что это адекватное наказание с учетом всех статей, по которым футболистов обвиняют. По словам защитника, для обычных граждан требование прокуратуры могло быть строже.
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