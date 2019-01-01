Адвокат: Прокуратура смягчила наказание для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом стало известно в ходе заседания, которое прошло в Пресненском суде Москвы. Обвинение просит для футболиста «Зенита» полтора года колонии, а для игрока «Краснодара» — год и пять месяцев лишения свободы, передает ТАСС. Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы. По делу проходят также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, для них обвинение попросило один год и шесть месяцев колонии и один год и пять месяцев колонии соответственно. Все фигуранты скандального дела находятся под арестом до 25 сентября.

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов сообщил в эфире НСН, что это адекватное наказание с учетом всех статей, по которым футболистов обвиняют. По словам защитника, для обычных граждан требование прокуратуры могло быть строже.

«Там самая тяжелая статья «Хулиганство». Это обычная практика. Если бы они находились на свободе, то прокуратура запрашивает, как правило, лишение свободы, но с условным испытательным сроком. А, учитывая, что они находятся под стражей, – запрашивает реальный срок. При наличии таких обвинений прокуратура может в обычном случае, для рядовых граждан потребовать два года колонии», — отметил юрист.

По мнению Харламова, истерия вокруг «дела Кокорина-Мамаева» искусственно создана и прокуратура решила не обострять намеренно историю с наказанием.

«Вокруг этого дела мы видим истерию. Возможно, прокуратура решила не срывать всех собак на простых парней, которые ошиблись. Да, они совершили преступление (если суд признает их виновными), но зачем ужесточать, искусственно создавать истерию вокруг этого дела? Подобные преступления в масштабах страны совершаются сплошь и рядом. Почему вокруг остальных дел не создают такую истерию? Потому что это связано со знаменитыми футболистами, а такого быть не должно. Кроме того, я считаю, что статья «Хулиганство» притянута за уши», — считает собеседник НСН.