Адвокат: Кокорина и Мамаева отпустят прямо из зала суда

Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда. Как пишет «Советский спорт», такую точку зрения высказал известный адвокат Сергей Жорин, рассуждая о том, какой приговор ждет футболиста и игрока «Краснодара».

По словам Жорина, наказание, которое ожидает скандально известных спортсменов, будет ниже того, какое просит для них прокурор. Также он подчеркнул, что футболистов приговорят к сроку, который они отбудут к моменту вынесения приговора. Таким образом они могут отправиться на свободу прямо из зала суда.

Ранее стало известно, что приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая, отмечает RT.

НСН напоминает, что прокурор запросил реальные сроки для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом стало известно в ходе заседания, которое прошло в Пресненском суде Москвы. Обвинение просит для футболиста «Зенита» полтора года колонии, а для игрока «Краснодара» — год и пять месяцев лишения свободы, передает ТАСС. Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы. По делу проходят также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, для них обвинение попросило один год и шесть месяцев колонии и один год и пять месяцев колонии соответственно. Все фигуранты скандального дела находятся под арестом до 25 сентября.

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов сообщил в эфире НСН, что это адекватное наказание с учетом всех статей, по которым футболистов обвиняют. По словам защитника, для обычных граждан требование прокуратуры могло быть строже.

Как напоминает «Свободная пресса», в октябре прошлого года в центре Москвы произошли две потасовки, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела. Их участниками и были полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.

