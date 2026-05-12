Останина выступила против введения отчетности для женщин о трате алиментов
Нина Останина заявила НСН, что отчетности для женщин о трате алиментов не решат проблемы в этой сфере.
Если мужчина добровольно платит алименты, никаких проблем не возникает, а должники придумывают, в чем обвинить женщину, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Вместо того чтобы озаботиться выплатой долгов по алиментам, должники начинают придумывать что-то. Говорят, пусть женщина отчитывается, чтобы не тратила эти деньги на себя. Уже само появление алиментных обязательств – это показатель того, что было судебное решение, что семьи уже нет. Если проблем нет, мужчина добровольно платит алименты, ребенок общается с родителями. Когда мне говорят, что человек не платит алименты, потому что его бывшая жена тратит деньги на себя, я удивляюсь. Если ребенок едет куда-то в отпуск, кто его будет там сопровождать? А если мама заболела, кто будет смотреть за ребенком? У нас есть отчеты в приемных семьях, для опекунов. Я не думаю, что это решит проблемы алиментных обязательств», - рассказала она.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН поддержала инициативу о выплате алиментов детям, достигшим совершеннолетия, если они продолжают учебу в школе.
Горячие новости
- Роскомнадзор не получал решений о блокировке игры Minecraft
- Россиянам рассказали об опасности длительного дефицита витамина D
- «Опасно, но необходимо»: Как говорить правду с театральной сцены
- «Никому не дано!»: Останина осудила Соловьева за оскорбление женщин
- Частным театрам в России предрекли светлое будущее
- Останина выступила за запрет шоу «ДНК» и «Мужское и женское»
- Песков: Боевые действия на Украине могут остановиться «в любой момент»
- Актёр Алдонин заявил, что молодым артистам нечего играть в современных постановках
- Россиянам назвали законный способ увеличить отпускные
- Останина выступила против введения отчетности для женщин о трате алиментов